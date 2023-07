Contributi per lo sport, ne hanno beneficiato oltre 180 famiglie

Sono state 183, nell’annata 2022-2023, le famiglie beneficiarie di contributi comunali per la pratica di sport di base o l’iscrizione a campionati: un totale di oltre 21.000 euro, andati a nuclei con figli minori, o disabili fino a 26 anni, con un Isee inferiore a 18mila euro, come da bando del progetto ‘Social Sport’.

Soddisfatto Andrea Artioli, assessore a Sport e Benessere: "Ritengo fondamentale continuare ad investire nell’incentivare i giovani ad avvicinarsi allo sport, giudicandolo strumento indispensabile per il benessere psicofisico della persona, già in giovane età, e che contribuisce a rafforzare valori fondanti per la comunità quali l’inclusione, il rispetto delle regole e la lealtà nei confronti del prossimo oltre che di se stessi.

Per l’anno sportivo 2023-24 contiamo di riproporre questa importante misura di sostegno e promozione dello sport con un incremento di risorse".

La graduatoria dei soggetti destinatari e delle quote assegnate è consultabile sul sito del Comune seguendo il percorso ‘Amministrazione trasparente’ poi ‘Sovvenzioni contributi’ quindi ‘Criteri e modalità’ infine ‘Progetto Social Sport’ (per ragioni di riservatezza non sono pubblicati i nominativi ma il numero di protocollo della domanda).