Contributi sicurezza per 60mila euro

Quasi 60.000 euro di contributi per la sicurezza domestica: è la cifra “distribuita” a Carpi ai 105 soggetti che hanno attinto all’annuale bando dell’Unione, dedicato appunto all’acquisto e installazione di dispositivi antifurto e anti-intrusione. In 87 casi la domanda ha riguardato abitazioni, in 16 casi un condomìnio, infine un’associazione e una polisportiva. Il grosso dei dispositivi è costituto da sistemi d’allarme: 46, dunque il 44 per cento; poi 15 video-citofoni, 13 contributi per la videosorveglianza.