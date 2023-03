Contributo affitti per mille famiglie Importo massimo di 1.500 euro

Sono 932 le famiglie che riceveranno il contributo Fondo Affitti 2022, erogato per sostenere coloro che hanno difficoltà nel pagamento del canone. Ai beneficiari, titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo e residenti in uno dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, verrà corrisposto un importo massimo di 1.500 euro, pari a tre mensilità. I fondi ammontano ad oltre 1 milione e 200 mila euro, tra finanziamenti regionali (1 milione 100 mila euro) e quelli dell’Unione stessa (per 110 mila euro). Il contributo copre il 52% delle domande ammesse (573 quelle ammesse, ma senza contributo), ma evidenzia come la richiesta di aiuto per pagamenti di canoni d’affitto sia cresciuta, nel 2022, del 30%. Per questo, l’Unione sta attivando tutti gli strumenti utili ad arginare l’emergenza casa, utilizzando i nuovi strumenti messi a disposizione dal Patto per la Casa regionale dopo aver sperimentato la misura dell’Affitto Casa garantito. Lo strumento, tramite l’Agenzia Sociale per l’affitto gestita da ACER, facilita l’incontro fra la domanda e l’offerta sul mercato privato. E’ prevista una garanzia di 9.000 euro per i proprietari della durata di 9 anni in caso di spese per danni, morosità rispetto a canone o spese condominiali e spese legali.