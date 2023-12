Contro il Genoa i numeri ‘spingono’ i neroverdi

A tre mesi dall’ultima vittoria casalinga – 24 settembre, Sassuolo-Juventus, da lì cinque gare e 2 punti – il Sassuolo ci riprova. A vincere, ovvio, ma soprattutto a vincere tra le mura cosiddette amiche che invece troppo amiche, nel corso di questa stagione, non sembrano, se è vero che i neroverdi in casa hanno fatto 8 punti in altrettante partite. Soccorre, o meglio soccorrerebbe, in questo senso, l’avversario di domani, ovvero quel Genoa che contro il Sassuolo ha statistiche non granchè (8 sconfitte, 5 pari e 5 vittorie) e che il Mapei Stadium, storicamente, lo patisce. Nove volte il Grifone ha giocato sul prato reggiano, e solo una volta ha vinto, due ha pareggiato (l’ultima volta nel gennaio 2022) ma più in generale è uscito sconfitto, autoconfezionandosi una statistica da brividi e, qualche volta, anche passivi importanti come il 4-2 con cui lo battè il primo Sassuolo di serie A e il 5-0 e il 5-3 che vide, tra 2018 e 2020, i neroverdi di Roberto De Zerbi esaltare la propria cifra offensiva. Poi è ben noto che i precedenti contano zero, che le partite le decide il campo, che le statistiche sono fatte per essere sovvertite, ma resta vero che i numeri qualcosa contano comunque, e darne conto è il minimo, soprattutto quando forniscono indicazioni a loro modo univoche. Eccone altri, allora, a ‘spingere’ un Sassuolo che ha, di fatto, un solo risultato a disposizione se vuole provare ad allungare rispetto alla zona che scotta e, perché no, guadagnare una posizione di classifica a scapito proprio del Genoa, che lo affianca a 16 punti. Sono, gli ultimi numeri, quelli che dicono che solo contro l’Empoli il Sassuolo casalingo ha una percentuale di vittorie (72%) superiore al 66,7% vantato nei confronti dei rossoblu, che sono anche la squadra cui, al Mapei Stadium, il Sassuolo segna con più frequenza, complici 22 gol realizzati. La media dice 2,2 gol segnati a gara e magari la circostanza ‘sveglia’ gli interpreti neroverdi, che su azione tra l’altro non segnano dal 25’ di Sassuolo-Roma, ovvero la loro ultima uscita casalinga. Fanno circa 250 minuti, o poco meno: dopo il brasiliano a tabellino sono infatti andati Erlic (da corner) a Cagliari e Berardi dal dischetto a Udine.

Dal campo. Recupera il solo Tressoldi rispetto all’ultima uscita, Alessio Dionisi. Ieri infatti il bollettino medico diffuso a proposito di Uros Racic, che già aveva saltato la trasferta di Cagliari, ha confermato come il centrocampista sarà ai box anche domani. Per lui lesione al soleo e almeno un mese di stop. Oltre a lui, il Sassuolo anti-Genoa mancherà anche di Alvarez, Obiang, Viti, Vina e Defrel. Oggi la rifinitura chiarirà gli ultimi dubbi.

s. f.