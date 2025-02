"Contro la Lube sfruttiamo il fattore campo"

Sta giocando meno, rispetto ad altri momenti del campionato. A oggi però il cambio italiano da schierare in caso di bisogno per la prossima stagione è lui. "Anche se non so nulla sul futuro, per me esiste solo il presente". Parla così Jacopo Massari, alla vigilia della sfida a Civitanova Marche di domani di cui è uno dei tanti ex. Una sfida fondamentale per la classifica della Valsa Group, una graduatoria che ha come opportunità massima il settimo posto ma che potrebbe anche far sprofondare De Cecco e soci al nono posto, tre squadre nel fazzoletto di due punti. "Sono quattro partite quelle che ci mancano – racconta Massari – e sappiamo che ogni sfida sarà fondamentale per la griglia dei play off".

A cominciare dal delicatissimo match contro la Lube? "Sì, partiamo da questa sfida alla squadra che ha appena vinto la Coppa Italia e che oggi è la più in forma del campionato. Per tenere testa alla Lube dovremo fare una prestazione importante, e la vogliamo fare".

Come? "Siamo gli sfidanti in questo momento, i recenti successi della Lube e la classifica parlano chiaro, e siamo in casa nostra, questo credo che sia l’aspetto più importante per darci la carica".

Si è detto spesso che ciò che vi è mancato in questa stagione è il risultato a sorpresa. "Sì, ci manca il colpaccio con una ‘big’. Ci siamo andati vicini, con Trento o con Piacenza, ma dobbiamo pensare di più al nostro percorso e alla nostra crescita per avvicinarci ai play off nel modo migliore possibile".

Ecco, sono importanti anche perché i play off non sono poi così al sicuro? "Sì, le squadre che ci sono dietro stanno macinando punti. Vogliamo però guardare avanti, non preoccuparci troppo di chi ci è dietro".

Il problema è sempre quello della continuità all’interno dello stesso match? "Abbiamo dei momenti di gioco di alto livello, l’abbiamo già espressa, abbiamo altri momenti di calo. Credo però che nelle ultime partite abbiamo fatto vedere cose molto buone, dobbiamo usare le nostre armi migliori".

Per esempio? "Per esempio la battuta, perché affronteremo un’avversaria che col servizio ci metterà pressione e quello sarà un modo per rimanere allo stesso livello di Civitanova".

Ultima domanda sul suo futuro. Sarà ancora un giocatore di Modena nella stagione 2025/2026? "Non lo so. Guardiamo al presente, perché l’importante è questo: i play off e giocarci i play off, poi il futuro lo vedremo dal presente".

Alessandro Trebbi