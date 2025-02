"Contro la Pianese con intensità"

Da centrale o da terzino, Matteo Rossini ha confermato di poter essere un fattore anche alla sua prima stagione di Serie C. A 26 anni il difensore biancorosso si è conquistato sul campo col Carpi l’anno scorso il suo primo salto "professionisti" e con 21 gettoni (14 da titolare) si sta confermando una pedina insostituibile nello scacchiere di mister Serpini, che nelle ultime 5 gare lo ha schierato a destra al posto dell’infortunato Tcheuna. "Gli infortuni – spiega – hanno un po’ costretto il mister ad adattare qualcuno ma con la continuità si prende fiducia anche in un ruolo nuovo, per quanto riguarda poi le mie caratteristiche da terzino riesco anche a spingere di più, cosa che da centrale è un po’ meno praticabile. Giocando noi a uomo è più semplice anche cambiare posizione, l’obiettivo non farsi saltare indipendentemente dalla posizione in campo". Rossini col Carpi in un anno e mezzo ha giocato 44 gare, ma gli manca ancora il gol. "Non sono una punta e quindi mi pesa di meno – sorride - ma devo ammettere che ci sono andato vicino tante volte e se fosse arrivato qualche gol sarei stato contento. Col Pescara ho avuto due occasioni, sulla seconda è stato molto bravo Plizzari. Fosse arrivato sarebbe stato importante per pareggiare quella gara che non meritavamo di perdere". Il Carpi a Pontedera ha dimostrato di saper tirare fuori la prestazione super ogni volta che la classifica un po’ si complica. "E’ sicuramente una nostra dote – prosegue Rossini - ovvio che dobbiamo essere più bravi a trovare continuità e a non farci trovare in obbligo di non sbagliare quella gara. Continuano ad arrivare ogni turno risultati imprevedibili e se trovi continuità puoi restare in alto. L’impatto dei nuovi? Direi ottimo da parte di tutti, si sono inseriti bene e hanno capito subito le richieste del mister". Al "Cabassi" arriva la Pianese che con 3 vittorie di fila di fatto ha archiviato con 2 mesi di anticipo la pratica salvezza. "La Pianese per aggressività e voglia di imporsi in ogni gara – spiega – è una squadra che mette in difficoltà tutti, per fare punti dovremo pareggiare la loro intensità e metterci la nostra qualità. Quanto manca alla salvezza? E’ inutile fare tabelle, lo abbiamo visto anche l’anno scorso. I calcoli sono sempre sbagliati. Ogni gara va giocata come una finale anche perché ora i punti pesano molto di più rispetto all’andata". DAL CAMPO. Ieri fermo Cecotti, oggi per lui eco di controllo e presenza con la Pianese a forte rischio, ieri a San Felice hanno lavorato a parte Contiliano e Tcheuna che dovrebbero rientrare a inizio della prossima settimana. d. s.