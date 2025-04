"Contro la sindaca nessuna offesa sui social"

Nell’ultimo consiglio comunale, la sindaca Tiziana Baccolini, ha comunicato che la Procura della Repubblica ha notificato l’intenzione del Pubblico Ministero di chiedere l’archiviazione, salvo opposizione della parte offesa, relativamente all’atto di denuncia-querela avanzata nel 2022 nei confronti di 27 cittadini "per le espressioni offensive ed accusatorie utilizzate sui social nei confronti della sindaca Federica Nannetti e dell’amministrazione comunale". Il motivo addotto dal pm sarebbe che sui "social si è ormai affermata l’abitudine di scrivere in modo discorsivo ed immediato e che quindi tutte le affermazioni oggetto di denuncia, senza differenza alcuna, sarebbero da ricondurre semplicemente ad aspra critica politica". Un sospiro di sollievo e un bel regalo di Pasqua per i 27 che avevano imparato per mezzo dei loro legali, di essere stati querelati dall’allora sindaca Nannetti per commenti e post sui social riguardanti la faccenda del Polo Logistico ex PIP Gazzate. Tra loro anche 7 membri di Iniziativa Nonantolani, un gruppo di cittadini appartenenti a un gruppo social locale, direttamente coinvolti in questo caso infelice, che affermano di non aver mai dubitato di questo esito.

"Esprimiamo la nostra soddisfazione per il fatto che le dichiarazioni contestate siano state classificate come aspra critica politica. L’obiettivo è comunicare in modo chiaro e obiettivo, senza giri di parole, ma ovviamente senza voler essere offensivi per le persone. Ciò che ci ha deluso è stata la mancanza di appoggio da parte dei vari partiti politici delle opposizioni di Nonantola. Non sostenere chi ha espresso in maniera chiara ed esplicita le proprie opinioni non ha certamente contribuito a migliorare il rapporto tra cittadini e politicanti".

Gian Luigi Casalgrandi