Contro la sosta selvaggia, ecco i ‘panettoni’ in cemento

Arrivano in anticipo, rispetto a Natale, i ‘panettoni’, e se rispetto alla loro collocazione qualche protesta, ieri in via Mazzini, si è già registrata, resta da dar conto di interventi di cui ha dato conto l’Amministrazione. L’obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile e al contempo garantire maggiore sicurezza ad aree ‘sensibili’, in questi casi in prossimità di due scuole, le ‘Pascoli’ e le ‘San Giuseppe’, le cui sedi si trovano rispettivamente in via Mazzini e in via Farosi. I panettoni, sono quei dispositivi posizionati a terra – già presenti altrove, in città, a scoraggiare non sempre con successo gli irriducibili della ‘sosta selvaggia’ – che delimitano aree interdette al traffico veicolare. Gli interventi posti in essere, fa sapere l’Amministrazione, nascono dalle segnalazioni dei cittadini, oltre che dall’osservazione di comportamenti non sempre corretti degli automobilisti. E tutelano comunque la cosiddetta mobilità ‘dolce’ impedendo che le zone delimitate dai già citati panettoni vengano invase da auto in sosta. Ebbene, "i panettoni – spiega l’assessore alla mobilità David Zilioli - garantiscono maggiore continuità e protezione per chi si muove a piedi o in bicicletta e sono una soluzione sperimentale, che consentirà di monitorare i flussi, raccogliere osservazioni e ottimizzare in futuro gli spazi urbani". L’assessore parla di "azioni semplici ma importanti". Poste i essere non solo scuole: l’Amministrazione si era già mossa, appena insediata, a favore di pedoni e ciclisti, ad esempio, mettendo in sicurezza alcuni tratti di ciclabile cittadina tra via Montanara e via San Francesco.

