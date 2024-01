Contro l’alcolismo un corso per formare operatori volontari

Informare sugli effetti correlati all’alcol, sensibilizzare sul tema e promuovere l’attivazione delle risorse della comunità nel riconoscere precocemente e prevenire il problema. Sono alcuni dei principali obiettivi del corso organizzato da Acat Associazione Club Alcologici Territoriali in programma dal 22 al 26 gennaio a Modena, presso la parrocchia di San Lazzaro, in via Livio Borri 90.

Il ’Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale antropo-spirituale’ è organizzato insieme all’Ausl di Modena, patrocinato dal Comune di Modena e dal Quartiere 2, oltre che dal Comune di Nonantola, ed è sostenuto dalla Fondazione di Modena: è rivolto a operatori sanitari, sociali e a tutte le persone interessate ai temi connessi a salute individuale e collettiva. "L’abuso di alcol, sempre più diffuso, non è solo un problema di salute individuale ma è allarmante anche dal punto di vista delle ricadute in termini di salute pubblica, basti pensare all’incidenza che ha sull’aumento degli incidenti stradali, delle aggressioni in generale e più in particolare dei contrasti e della violenza in ambito familiare", afferma l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena Roberta Pinelli che aprirà i lavori insieme al direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Fabrizio Starace, al direttore del Distretto di Modena Andrea Spanò, al parroco di San Lazzaro Don Raffaele e ai presidenti di Acat Modena Denis Gherardini e di Arcat Emilia-Romagna Ivano Marchi. Anche il funzionamento e le visite agli incontri settimanali dei club alcologici territoriali, così come le complesse dinamiche di conduzione di club familiari, saranno al centro del corso che intende formare operatori volontari e informare un pubblico più ampio sui problemi alcolcorrelati.

I lavori si concluderanno venerdì 26 con la tavola rotonda ’Tessiture relazionali su protezione e promozione della salute’ a cui parteciperanno tra gli altri anche padre Giuliano Stenico presidente del Ceis di Modena e la sindaca di Nonantola Federica Nannetti. Per informazioni e iscrizioni si può indirizzare una email a www.acatmodena.org/corso2024 oppure contattare la segreteria: tel. 3298982331 (Lucia) e 3393801437 (Giuseppe).