"Contro l’odio esponiamo la bandiera d’Israele"

Gli atti vandalici contro la Scuola di Musica "Andreoli" e il Duomo, con la comparsa nei giorni di scritte spray contenenti messaggi di odio e contenuti di matrice antisemita, sono approdate in consiglio comunale. Il sindaco Alberto Greco al riguardo ha informato i colleghi consiglieri dei risultati delle indagini svolte dalle Forze dell’ordine, che hanno consentito in breve di individuare i quattro giovani autori, due dei quali minorenni, immediatamente denunciati alla Procura della Repubblica di Modena e al Tribunale dei Minori di Bologna. "Come amministrazione – ha spiegato il sindaco – abbiamo scelto di esporre la bandiera di Israele quale segnale di vicinanza alle famiglie colpite dagli spietati attacchi terroristici di matrice fondamentalista. Non un apparentamento, bensì un segnale verso quelle famiglie che piangevano figli, nipoti, fratelli e sorelle trucidati. Volervi vedere incluso qualsiasi altro messaggio rappresenta una mistificazione strumentalmente volta a cavalcare una tensione che poi ha portato ad atti vandalici realizzati da chi è risultato più malleabile alle sollecitazioni della tensione". E rivolgendosi ai ragazzi "resisi tristemente protagonisti del vilipendio di punti particolarmente cari ai mirandolesi" da "buon padre di famiglia" Greco ha detto che "il loro gesto ha fatto rumore ma non ha lasciato segni", invitandoli "ad iniziare a considerare i beni pubblici come propri". Mentre ai colleghi ha rivolto l’appello a "dimostrare, pur nella diversità delle idee, di essere una comunità forte e gelosamente innamorata del proprio patrimonio".

a.g.