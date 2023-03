"Contro truffe e infiltrazioni professionisti nei cantieri"

Bonus edilizi e Pnrr: occorre vigilare, ma la condizione per farlo è quella di essere adeguatamente formati ed informati. È con questo spirito che il Cup (comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali) di Modena, presieduto dal notaio Giuliano Fusco, lancia il convegno on line (piattaforma Gestiolex) che si terrà a Modena giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30, e al quale potranno partecipare tutti i professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi che fanno parte del Cup. A trattare di bonus edilizi saranno il presidente di Ance Emilia Area Centro Leonardo Fornaciari, l’Ingegnere Luca Bertoni e, per le forze dell’ordine, il Colonnello Gianluca Capecci, comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Sul Pnrr, interverranno invece l’Assessore Andrea Bosi, la docente di Diritto e Politiche contrasto corruzione interna e internazionale presso l’Università Cattolica di Milano e già Consigliere Anac Nicoletta Parisi e, ancora, l’Ingegner Bertoni.

L’architetto Anna Allesina è coordinatrice della Commissione Contrasto alle mafie e alla corruzione del Cup. Perché organizzare questo seminario?

"E’ un’occasione importante perché, se è chiaro da un lato che Pnrr e bonus edilizi rappresentano una grande opportunità di sviluppo e di lavoro, dall’altro sarebbe sconsiderato dimenticare che, dove si accumulano risorse, lì aumenta esponenzialmente il rischio di corruzione e di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che è ben attenta a studiare e realizzare meccanismi volti ad ottenere denaro con ogni mezzo. Occorre quindi non solo vigilare, ma essere informati e formati per reagire".

Che cosa possono fare i professionisti? Quali i campanelli d’allarme che devono cogliere?

"Innanzitutto dobbiamo mettere in pratica gli strumenti di cui già siamo dotati: la carta etica stesa nel 2009, che ha avuto il suo banco di prova durante la ricostruzione post terremoto, e il codice deontologico. La cosa più importante resta essere presente sia nella fase di impostazione del progetto sia in quella di allestimento del cantiere, nonché in corso d’opera. L’architetto, l’ingegnere, il perito che vanno in cantiere saranno in grado di cogliere eventuali anomalie come il cambio frequente degli operai, la stasi dei lavori, la qualità dei materiali e la quantità rispetto al progetto".

Professionisti sul campo...

"Certo, è fondamentale non lasciare mai la presa, anche per i professionisti che si occupano della fase procedurale come i commercialisti. Il ruolo del professionista deve essere sempre staccato dall’impresa, non devono esserci conflitti d’interesse, noi professionisti dobbiamo rapportarci con il committente e non con l’esecutore dei lavori, ma essere sempre vigili su preventivi, ordinativi, contabilità. Noi siamo il braccio operativo del committente".

Vale lo stesso per i fondi Pnrr e gli appalti pubblici?

"In questo caso c’è il codice appalti, i controlli sono più semplici perché c’è l’interfaccia dell’ente pubblico ma il monitoraggio non deve mai mancare".

Ha citato il terremoto. Quanto sono importanti le white list?

"Sono fondamentaliu perché assicurano un primo controllo, sono il primo deterrente all’illegalità, ma non l’unico".

Valentina Beltrame