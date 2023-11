Controllati 51 veicoli: tre patenti ritirate e una sanzione La Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine ha sanzionato un veicolo non revisionato e ritirato 3 patenti durante servizi notturni di controllo. Un conducente è stato sanzionato per guida con veicolo sprovvisto di revisione, un altro per guida di veicolo di grossa cilindrata da parte di un neo-patentato. Gli altri due ritiri di patente sono stati dovuti all'abuso di alcol.