Controllava figli e moglie con il cellulare

Cinque anni di carcere. E’ questa la condanna arrivata ieri in tribunale a Modena per un imprenditore sassolese 54enne accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti della moglie e di tre dei quattro figli. I fatti risalgono al 2021 ma le vittime avevano parlato di un arco di tempo ben più ampio. A sporgere denuncia era stata una delle figlie, difesa dagli avvocati Guido Sola ed Elisa Parenti che aveva parlato di anni di vessazioni: botte e morbosi controlli. Maltrattamenti iniziati sin da quando era bambina. "Ci controllava con le telecamere installate in casa –. avevano testimoniato le parti offese in aula – e ci dava gli ordini proprio attraverso le telecamere. Monitorava i nostri spostamenti con il sistema ‘Trova il Mio Iphone’ di cui aveva le password".

La ragazza, all’epoca ventenne si era rivolta ai carabinieri per prima, raccontando di come il padre esercitasse un controllo ossessivo su di lei, sugli altri suoi tre fratelli e sulla madre ma citando pure episodi di violenza, pur non avendo i referti medici. A seguito della denuncia scattò una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’imputato e in quell’occasione i militari trovarono parecchie armi: motivo per cui l’imprenditore risulta oggi ai domiciliari. (detenuto quindi per altra causa e non per questo procedimento). Per le vittime ieri sono state disposte provvisionali di 12mila euro per la figlia, seimila euro per gli altri figli e otto per la moglie dell’imprenditore. "Leggeremo le motivazioni che saranno depositate in 180 giorni e certamente formuleremo appello perchè dal nostro punto di vista ci sono forti dubbi su tutto il compendio probatorio digitale, come abbiamo provato in aula – afferma l’avvocato dell’imputato, Nicoletta Tietto. La difesa si è avvalsa della consulente Samuela Bolgan, Psicologa forense e dottore di ricerca in Cybersecurity e Ethical Hacking, "con la nostra conslulente, dottoressa Bolgan da ultimo incaricata anche dalle Nazioni Unite per formare le polizie internazionali su raccolta, conservazione e lettura della prova digitale abbiamo provato che alcune prove digitali depositate sono certamente alterate, altre fortemente sospette di manipolazione e ogni prova digitale prodotta non è stata prodotta in originale", sottolinea l’avvocato Tietto.

"Abbiamo portato 12 testimoni tra cui amici di famiglia, docenti di ragazzi, medici di base e nessuno, mai nessuno ha notato segni di maltrattamento fisico o psicologico nelle parti offese e nessun certificato medico è stato prodotto. Abbiamo fornito prova incontroversa che l’IdApple, quello con cui, secondo le accuse, il mio assistito effettuava il controllo a distanza dei figli fosse in uso al figlio denunciante e non al padre. Noi sosteniamo che il movente sia fortemente economico e non risulta effettuato alcun tipo di indagine su questo aspetto da parte della procura", conclude.