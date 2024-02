Controlli a piedi nelle zone sensibili

Il personale del Comando Provinciale Carabinieri di Modena ha effettuato attività serale di pattugliamento a piedi presso la Stazione delle Autocorriere e il Parco Novi Sad, al fine di prevenire reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti. Nell’ambito del pattugliamento, sono state controllate 48 persone (di cui 37 stranieri), alcune delle quali gravate da precedenti, segnalando all’Autorità Giudiziaria e al Prefetto due persone rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di 41 grammi di hashish e per uso personale di una dose di cocaina.