Controlli a tappetto contro gli atti vandalici. Le forze dell’ordine in campo per la sicurezza

Controlli a tappeto, da parte della Polizia locale di Maranello che, supportati dai colleghi di Sassuolo e della loro unità cinofila, mercoeldi mattina hanno effettuato una serie di servizi nella zona compresa tra Via Garibaldi e Via Dino Ferrari, riservando particolare attenzione a Piazza Unità d’Italia, dove di recente si erano verificati alcuni vandalismi, comportamenti incivili e piccoli furti ai danni delle attività commerciali della zona. Nelle scorse settimane alcuni esercenti avevano infatti segnalato all’Amministrazione il ripetersi di questi episodi, provocati da un gruppo di ragazzi poco prima di entrare in classe e, a volte, dopo l’uscita dalla scuola. Polizia locale e Carabinieri, secondo un’alternanza coordinata, nei giorni successivi hanno presidiato Piazza Unità d’Italia, anche con servizi in borghese, evitando così che certe situazioni si ripetessero: i controlli, fa sapere l’Amministrazione Comunale di Maranello, si ripeteranno in futuro.