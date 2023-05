Controlli al Biscione contro lo spaccio, clandestino espulso

Operazione di controllo, da parte della Polizia di Stato, al complesso condominiale il ‘Biscione’ di via Unione Sovietica. Nello specifico, le attività svolte mercoledì erano volte al ripristino delle condizioni di legalità; contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione irregolare. Il dispositivo, diretto da personale del Commissariato di Carpi e composto da pattuglie della Finanza e della Polizia locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha effettuato verifiche in 24 appartamenti ed identificato 43 persone. Un uomo è stato denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri ed è stato accompagnato presso il CPR di Potenza, da dove verrà rimpatriato. I controlli sono stati estesi anche alle attività commerciali sottostanti. Il complesso di via Unione Sovietica è già oggetto di specifico piano di rigenerazione urbana.