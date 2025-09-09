Controlli all’autostazione, due persone sanzionate

Proseguono con continuità i controlli della Polizia locale di Modena nell’area della Stazione delle corriere, con l’obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità per tutti i cittadini. Nei giorni scorsi gli operatori sono intervenuti nella zona di via Fabriani e all’interno dell’area verde adiacente a Piazzale 1° Maggio.

Durante le verifiche, diversi giovani sono stati identificati: uno di questi è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Un altro giovane, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo, nell’area del terminal bus di via Fabriani. Qui il ragazzo ha ammesso, senza opporre resistenza, di essere scappato in quanto irregolare sul territorio italiano. Aveva inoltre nascosto nel calzino hashish per uso personale.

Per il giovane era già stato precedentemente disposto l’ordine di allontanamento: gli è stata quindi notificata l’ordinanza del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, oltre a una sanzione amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente.

Altri risultati sono stati otenuti nei controlli del weekend. Lavoratori impiegati senza autorizzazioni o assenza del documento di valutazione dei rischi. Sono fioccate sanzioni, proprio venerdì sera ad alcuni commercianti del centro storico. Infatti nel corso della serata sono stati effettuati controlli straordinari del territorio disposti dal Questore Lucio Pennella, nelle aree della cosiddetta "Movida" con l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, con il supporto della Squadra Amministrativa insieme ai colleghi della polizia locale e all’Ispettorato del Lavoro. Gli accertamenti hanno riguardato soprattutto i locali del centro storico, tra piazza Grande, piazza Mazzini, piazza Pomposa, via Taglio e via Gallucci, oltre che al parco Ducale e Novi Sad. Complessivamente sono stati controllati quattro esercizi. Il titolare di uno di questi è stato sanzionato amministrativamente per 2500 euro per la presenza nel locale di due lavoratori non autorizzati, motivo per il quale, inoltre, è stata predisposta la sospensione immediata dell’attività. Guai anche per i titolari di altri due esercizi commerciali, sanzionati di 5mila euro per la mancanza fisica del DVR, documento di valutazione del rischio, come previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state elevate, inoltre, sanzioni per la mancata nomina di un preposto all’attività, per l’assenza del cartello riportante gli orari di apertura al pubblico, nonché per la violazione di occupazione di suolo pubblico. Complessivamente sono state identificate 61 persone, di cui 37 cittadini stranieri.

