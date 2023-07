Controlli antidroga dei carabinieri Due giovani finiscono in manette

Controlli straordinari dei Carabinieri ieri in città: due persone sono state arrestate. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno eseguito conrolli, nelle aree cittadine maggiormente esposte al rischio di spaccio di droga. Nel tardo pomeriggio di lunedì, un equipaggio ha proceduto al controllo di un giovane 33enne notato nei pressi del parco XX Aprile, che alla vista dei militari è fuggito. I militari lo hanno inseguito e fermatononostante la sua resistenza. Il giovane fermato è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”, “eroina” e “crack”, oltre a due telefoni cellulari e 170 euro in contanti. Le sostanze e i telefoni cellulari sono stati sequestrati ed il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un altro arresto è stato effettuato durante la notte nei pressi dei Giardini Ducali: un 24enne a bordo di una bicicletta tentava di fuggire al controllo. I militari lo raggiungevano trovandosi costretti a usare il peperoncino spray vista la sua reazione violenta. Il giovane è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.