Controlli antidroga, scuole passate al setaccio

Gli istituti superiori di Carpi sono stati passati al setaccio, sabato mattina, a seguito di una mirata operazione di controllo antidroga eseguita dalla Polizia di Stato. Nello specifico, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Carpi, unitamente alla Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, con il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e l’ausilio di una unità cinofila della Polizia di Stato, ha effettuato un controllo presso gli istituti superiori Meucci, Vallauri, Da Vinci e liceo Fanti, che si trovano in piazzale dello Sport (il Meucci) e via Peruzzi (gli altri tre). Le verifiche hanno interessato l’area cortiliva e in un caso, su richiesta della stessa dirigenza scolastica, alcuni locali comuni della scuola. Le pattuglie impiegate hanno poi proseguito con i controlli su strada e presso il parco pubblico De Amicis. Nel corso dell’attività sono state identificate 50 persone e controllati 34 veicoli, anche con la predisposizione di due posti di controllo lungo le principali arterie cittadine per il monitoraggio del flusso veicolare in entrata e in uscita della città. "In merito agli avvenuti controlli antidroga nelle scuole carpigiane, Gioventù Nazionale desidera esprimere il suo pieno sostegno a tali iniziative volte a proteggere i giovani dal pericolo delle sostanze stupefacenti", afferma Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi. "La droga rappresenta una minaccia per la salute e il futuro delle nuove generazioni - prosegue - perciò riteniamo fondamentale un’azione preventiva e decisa per contrastarne il consumo e la diffusione. Critichiamo fermamente, pertanto, la proposta di legalizzare le droghe leggere avanzata dalla sinistra. Continueremo a sostenere che tale proposta sia irresponsabile e pericolosa, in quanto normalizza l’uso di sostanze dannose e aumenta il rischio di dipendenza e criminalità tra i giovani".

Sul punto interviene anche Lorenzo Rizzo, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale: "La lotta alla droga è un tema che contraddistingue la nostra attività e per questo ringraziamo le forze dell’ordine per i controlli svolti. Da sempre, infatti, siamo impegnati per arginare il fenomeno della tossicodipendenza e promuovere stili di vita sani, con particolare attenzione alla nostra generazione; contestiamo la cultura dello sballo che vuole sopraffare l’autenticità delle emozioni, dei rapporti sociali, del sano divertimento. Ancora una volta vogliamo dire chiaramente che la droga fa male e che noi giovani vogliamo essere protagonisti del nostro futuro".

Maria Silvia Cabri