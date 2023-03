Controlli, boom di documenti falsi

È un fenomeno preoccupante: stranieri trovati in possesso di patente e permesso di soggiorno falsi, apparentemente rilasciati dallo stato greco ma non solo. Probabilmente alle spalle c’è una vera e propria organizzazione criminale. Ad effettuare diversi arresti nell’ultimo periodo sono stati gli agenti della polizia stradale di Modena Nord che questa settimana ha ammanettato un cinese con in mano, appunto, documenti contraffatti rilasciati apparentemente dall’autorità greca. Giovedì, invece, sempre gli agenti della sottosezione hanno ammanettato un cittadino che ha detto di essere un cubano di 32 anni, con alle spalle precedenti per numerosi borseggi messi a segno in varie città italiane, in prevalenza nella zona di Roma. L’uomo era stato infatti espulso dal nostro paese e non avrebbe potuto rientrare per i prossimi cinque anni. Invece giovedì mattina è stato fermato dai poliziotti di Modena Nord mentre percorreva tranquillamente l’autostrada. Una volta fermato per un controllo, lo straniero ha esibito documenti falsi, dichiarando anche l’identità riportata nei documenti risultati appunto contraffatti. In sostanza l’uomo, per riuscire a rientrare in Italia, si era procurato un passaporto falso grazie al quale da Lisbona era poi arrivato nel nostro paese. Ieri, nel corso della direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il rinvio dell’udienza per decidere sulla richiesta della sostituzione della pena con lavori socialmente utili.