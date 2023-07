Controlli dei Carabinieri Nas in 15 Piscine delle Province di Modena, Parma, Reggio Emilia e Piacenza

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Parma da diversi giorni stanno effettuando una serie di controlli igienico-sanitari presso le piscine nelle province di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. L’obiettivo principale di tali attività ispettive è quello di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e proteggere la salute di cittadini e turisti che frequentano queste strutture, In provincia di Modena, un controllo presso una struttura natatoria ha evidenziato carenze gestionali e procedurali. Le criticità riscontrate sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie competenti per i dovuti interventi. I Nas Parma nell’arco della stagione estiva continueranno a svolgere controlli nel settore, al fine di garantire l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e la protezione della salute pubblica nelle piscine. Ad oggi, sono state condotte ispezioni in oltre 15 strutture.