Controlli dei vigili sui camion irregolari a Fiorano

Un autocarro su due ‘pizzicato’ dalla polizia locale, che in questo 2023 ha messo in campo un servizio specifico di controllo sul traffico pesante. Da aprile ad oggi, sono state 28 le uscite degli agenti che hanno controllato 96 automezzi sanzionandone la bellezza di 48, principalmente a causa del mancato rispetto dei turni di riposo da parte degli autisti, uno dei quali aveva anche il cronotachigrafo – il dispositivo che controlla i tempi di guida e di pausa – non revisionato. Altra fattispecie particolarmente diffusa – e non priva di pericolosità, impattando sulla stabilità del mezzo e sullo spazio di frenata – quella del sovraccarico dei mezzi, cui si aggiungono la mancata osservanza delle prescrizioni relative a coni e cartarifrangenti e i difetti agli impianti di illuminazione.