Controlli durante le festività, denunciati ubriachi al volante e ritrovato 15enne scomparso

Nel lungo week-end natalizio i carabinieri del Comando provinciale di Modena hanno intensificato i controlli a persone e mezzi in circolazione, al fine di prevenire reati e incidenti.

Nell’ambito dei posti di blocco sulle strade, i carabinieri di Pavullo hanno denunciato un conducente 40enne, colto alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza alcolica: gli è stata anche ritirata la patente di guida. I carabinieri di San Felice sono intervenuti, invece, a seguito di una lite tra due automobilisti e, nella circostanza, hanno appurato che uno dei due, per farsi largo, aveva esibito una paletta grossolanamente contraffatta, simulante quella in dotazione alle forze dell’ordine.

L’oggetto è stato sequestrato e la persona denunciata alla Procura per possesso di segni distintivi contraffatti.

I militari di Maranello hanno controllato un 47enne che, alla guida di un velocipede in evidente stato di ubriachezza, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra rischiando di coinvolgere altre persone.

Subito soccorso, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, motivo per cui è stato segnalato alla Procura.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, intervenuti la Vigilia di Natale nel corso di una lite stradale, hanno accertato che due nordafricani di 34 e 21 anni avevano aggredito un cittadino rumeno di 55 anni a cui avevano sottratto il telefono cellulare. Uno dei due aggressori, inoltre, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hascisc e di denaro contante ritenuto provento di attività di spaccio. Gli interessati, denunciati in stato di libertà per furto e detenzione di droga ai fini di spaccio, sono stati anche segnalati per soggiorno illegale nel territorio dello Stato poiché inottemperanti ad un decreto di espulsione recentemente notificato. Infine, i carabinieri di Mirandola, al termine di una veloce indagine, hanno denunciato un moldavo di 20 anni, in Italia senza fissa dimora, per aver sottratto ai legittimi proprietari una bicicletta elettrica e, qualche giorno dopo con analoghe modalità, un monopattino elettrico. Sempre i carabinieri sono poi intervenuti, la Vigilia di Natale, per la scomparsa di un minore che era uscito di casa durante il tradizionale cenone e non era rientrato. La chiamata di aiuto era arrivato dai genitori.

Subito è stato attivato lo specifico piano provinciale, con coinvolgimento di tutti gli enti preposti alle operazioni di ricerca di un minore. Dopo una notte di ricerche anche presso le case di amici e conoscenti, il ragazzo è stato trovato da una pattuglia alle 8.30 della mattina di Natale, in buone condizioni di salute, all’interno di un parco e riaffidato alla famiglia.