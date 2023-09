Controlli e denunce. Al Reparto operativoarriva Giovanni Mura

Le zone a rischio e le principali piazze di spaccio, a Modena, sono divenute da tempo sorvegliate speciali da parte delle forze dell’ordine. Lunedì pomeriggio i carabinieri di Modena hanno organizzato pattugliamenti straordinari in zona Tempio Stazione, al Parco Ducale e, soprattutto, in corso Vittorio Emanuele. I militari, insieme agli agenti del Nucleo problematiche del territorio e all’ unità cinofila solo lunedì pomeriggio hanno controllato quasi 100 persone, delle quali 15 sono risultate gravate da precedenti penali. Per un clandestino sono state avviate le procedure d’espulsione e i carabinieri hanno sequestrato complessivamente circa 100 grammi di hashish, con la denuncia nei confronti di tre giovani e la segnalazione alla prefettura di un quarto ragazzo trovato in possesso di alcune dosi. Domenica sera i militari di viale Tassoni, inoltre, nei pressi dell’ufficio postale di via Rainusso hanno arrestato un 30enne per evasione. Il giovane avrebbe dovuto infatti trovarsi ai domiciliari dove era finito per spaccio, invece passeggiava tranquillamente per strada. I sopralluoghi nelle aree critiche, da parte dell’arma proseguiranno anche nei prossimi giorni sotto il vigile controllo, tra gli altri anche del nuovo comandante del Reparto operativo. Si è infatti insediato il tenente colonnello Giovanni Mura che sostituisce il tenente colonnello Paolo Bigi, destinato ad altro prestigioso incarico di staff in seno alla Legione Carabinieri ’Toscana’. Cinquantacinquenne originario della provincia di Olbia-Tempio, Mura proviene da Treviso dove ha comandato il Nucleo investigativo carabinieri. Il tenente colonnello Mura annovera una lunga esperienza in reparti investigativi di più province. Alle dirette dipendenze dell’ufficiale è arrivato a Modena anche il capitano Filiberto Rosano, 46enne originario di Formia, che ha assunto il comando del nucleo investigativo, in sostituzione del tenente colonnello Francesco Donvito, trasferito ad altro incarico operativo. Il capitano Rosano proviene dalla provincia di Brescia, dove ha comandato la compagnia carabinieri di Breno, dopo altri importanti incarichi territoriali.