Controlli in 4 locali, droga e irregolarità: un’attività sospesa

Giovedì pomeriggio scorso controlli straordinari disposti dal Questore: oltre alla Polizia di Stato, sono intervenuti Polizia locale, Guardia di finanza e Ispettorato del lavoro. Sono stati ispezionati 4 locali pubblici, in particolare nelle adiacenze della stazione ferroviaria. In un esercizio in piazza Tien An Men sono state accertate quattro violazioni con relative sanzioni per apparecchiature da gioco funzionanti fuori dagli orari consentiti. Il datore di lavoro di un altro esercizio, nella stessa piazza, è stato sanzionato con 2500 euro per l’impiego di manodopera senza copertura assicurativa-previdenziale, per cui è stata notificata la sospensione dell’attività. Inoltre è stato sanzionato per evasione del canone TV. Nel totale sono stati identificate 76 persone: 35 di queste con precedenti penali. All’interno di un altro locale, un cittadino è stato trovato in possesso di hashish.