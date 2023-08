Controlli in autolavaggi e distributori: scoperti 7 lavoratori ’in nero’

CARPI

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Modena, in collaborazione con il personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena e del Comando Provinciale Carabinieri di Modena, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro, hanno intensificato i controlli nei confronti di autolavaggi e distributori di carburante della provincia. I controlli svolti nella zona della Bassa Modenese, hanno consentito di individuare l’impiego al lavoro ’in nero’ di 7 lavoratori, tutti stranieri, per 3 dei quali non è stato mai rilasciato il permesso di soggiorno. Inoltre, sono risultate numerose le inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel comune di Carpi, in due delle aziende ispezionate, i lavoratori in nero costituivano il 100% della manodopera in quel momento occupata. Quattro le aziende controllate, dove sono stati adottati i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, sia per la gravità delle violazioni in materia di sicurezza e sia per l’impiego dei lavoratori ’in nero’. Cinque i datori di lavoro denunciati a vario titolo all’Autorità Giudiziaria. Le sanzioni e ammende complessivamente emesse ammontano a circa 90mila euro.