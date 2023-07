Controlli in centro e nella zona stazione

I Carabinieri hanno eseguito specifici servizi finalizzati a prevenire e contrastare episodi di illegalità attraverso il controllo di persone sospette e mezzi in circolazione. Le zone controllate sabato sono state quella del Tempio, di viale Gramsci e e di Parco XXII Aprile, oltre alle più frequentate vie e piazze del centro storico (Parco Novisad, piazza Matteotti e via Taglio). Nell’ambito dell’ attività, 44 persone sono state identificate e 19 veicoli controllati, impiegando cinque pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Modena e dei comuni limitrofi, oltreché del nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia. Una persona 32enne controllata al parco Novisad, irregolare in Italia, è stata denunciata per soggiorno illegale.