Controlli in zona stazione e nei parchi del centro: recuperati crack e hashish

Per arginare la criminalità e soprattutto prevenire, fronteggiare e contrastare forme di illegalità e fenomeni di devianza giovanile, che in quest’ultimo periodo hanno interessato il centro cittadino, generando situazioni di insicurezza urbana e degrado continuano i controlli dei carabinieri, effettuati insieme ai colleghi della polizia locale. Martedì sera, infatti, sono state passate al setaccio le zone del Parco Ducale e Corso Vittorio Emanuele II, Parco Novi Sad e Parco XII Aprile. Presente ai controlli ‘ad alto impatto’ anche le unità cinofile e nell’ambito dell’attività, proseguita anche nella giornata di ieri sono state identificate 50 persone, delle quali 20 gravate da precedenti di polizia e recuperate alcune dosi di "crack" e "hashish". Sono in corso accertamenti per individuare eventuali pusher.

I controlli sono stati effettuati anche nei pressi del cavalcavia di viale Ciro Menotti, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno notato un giovane a bordo di una bicicletta provenire dal sottopasso di via Cuboni. I carabinieri hanno così deciso di raggiungerlo per identificarlo, ma il 26enne, mostrandosi inizialmente restio al controllo è stato perquisito e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, oltre a 400 euro in banconote e diversi telefoni cellulari, che sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli, in particolare nelle zone critiche della città e nel centro cittadino proseguiranno anche in questi giorni.

v. r.