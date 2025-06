Controlli interforze. Aree verdi al setaccio: un arresto, 38 identificati

Continuano i controlli straordinari interforze nei parchi cittadini con 38 persone identificate. La Polizia di Stato di Modena ha anche tratto in arresto un cittadino nigeriano di 35 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio dedicata in maniera specifica ai parchi cittadini e alle aree limitrofe e finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di giovedì fino a tarda sera, è stato effettuato un servizio straordinario a cura della Squadra Volante, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e di personale della Polizia locale e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

L’attività ha portato all’identificazione di 38 persone, di cui 24 cittadini stranieri.

Il 35enne, già noto alle Forze dell’ordine, residente in provincia di Modena, è stato fermato per un controllo in viale Piave e trovato in possesso di 11 dosi di marijuana per 17,57 grammi totali, pronte per la cessione.

Ieri mattina, all’esito dell’udienza, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare il divieto di dimora a Modena.

L’attività di monitoraggio dei parchi cittadini proseguirà anche nelle prossime settimane.