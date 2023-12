Controlli nei locali: sanzionato bar del centro per carenze igieniche I carabinieri di Modena, Carpi e Sassuolo, insieme ai colleghi del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, eseguono servizi straordinari di controllo del territorio per prevenire e contrastare reati predatori. Riscontrate carenze igienico-sanitarie in un bar, sanzione amministrativa di mille euro. Controlli anche nelle zone del tempo e della stazione.