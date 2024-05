"Controlli periodici. Mense in regola"

"Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Modena si occupa di controllare periodicamente le mense scolastiche di Modena e provincia. I sopralluoghi avvengono a sopresa e sono mirati a verificare l’applicazione dei criteri dell’Haccp e delle norme igienico-sanitarie". A rassicurare le famiglie sulla qualità e sicurezza degli alimenti distribuiti o preparati nelle scuole è Lara Valenti, dietista del Servizio igiene alimenti e nutrizione Ausl Modena. "Questo tipo di problematica, avvenuta nell’occasione di questa specifica giornata per quella derrata alimentare esula dall’attività delle mense scolastiche – sottolinea –. L’evento riguarda la distribuzione di frutta e verdura a merenda per un progetto del Mipaaf e non riguarda il pranzo che è il pasto consumato in mensa. Noi effettuiamo controlli giornalmente all’interno delle mense e il pasto a scuola è sicuro e nutrizionalmente corretto, con l’inserimento di frutta e verdura. Seguo le scuole personalmente e a campione mi reco negli istituti per verificare ogni elemento: criteri igienico sanitari, stato delle cucine, refettori ma soprattutto il mio compito è quello di verificare la correttezza nutrizionale dei menu di Modena e provincia – precisa Valenti –. Vaglio personalmente i prodotti distribuiti ai bambini e posso garantire che le scuole a Modena sono super controllate. Ai bambini viene distribuito primo, secondo, contorno, pane, frutta ad ogni pasto. Ci rechiamo a sorpresa negli istituti scolastici, seguendo una nostra programmazione e controlliamo annualmente tutte le scuole: non vi è una scuola in cui siano state riscontrate cose che non vanno".