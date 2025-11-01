Controlli serali lungo la Provinciale 569. Per la sicurezza di chi viaggia in monopattino

Al fianco dei volontari dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, gli agenti della Polizia locale di Maranello e i loro colleghi dell’Unione Terre dei Castelli hanno effettuato nei giorni scorsi, sul confine tra i due territori lungo la Strada Provinciale 569 una serie di controlli pomeridiani e serali finalizzati alla prevenzione per ciclisti, pedoni e conducenti di monopattini. Al calare del buio, diverse persone transitate in bicicletta, in monopattino o a piedi lungo il tratto di strada oggetto del controllo sono state fermate per una verifica e sono stati consegnati loro fanali per bici, giubbini fluorescenti ed elementi catarifrangenti, materiale cofinanziato dall’Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale e dall’Associazione. Agli utenti fermati, gli agenti hanno anche spiegato quali siano, o sarebbero, i comportamenti corretti da tenere e le dotazioni necessarie per poter viaggiare di sera in bicicletta, in monopattino o a piedi con maggiore sicurezza, per sé e per gli altri utenti della strada. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di tutela della sicurezza stradale e di sensibilizzazione cui la Polizia Locale partecipa da sempre, anche in collaborazione con altre polizie locali della provincia.

