Controlli stradali. Fermati trenta camion, elevate dieci multe

Controlli stradali sui mezzi pesanti a verificare la regolarità del trasporto merci nei comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese e Maranello. Gli accertamenti hanno riguardato il rispetto del riposo dei conducenti e gli orari di guida, le condizioni di usura dei pneumatici dei mezzi e il possesso regolare delle abilitazioni alla guida e la documentazione del trasporto materiali. Gli autocarri controllati sono stati più di 30 e inoltre sono stati controllati anche autoveicoli e motoveicoli per un numero complessivo di 70 veicoli. In totale sono state comminate 10 sanzioni. Su cinque autocarri sono state rilevate 2 violazioni per mancato riposo giornaliero nelle 24 ore, una violazione per mancata pausa di riposo nelle 4 ore e mezza.