Controlli su 200 cacciatori. Sanzionati in tre

Sono oltre 200 i cacciatori controllati dalla Polizia provinciale, in occasione della giornata di apertura della caccia alla selvaggina stanziale che si è svolta ieri.

Le sei pattuglie di agenti provinciali hanno garantito il controllo di tutto il territorio. Come sottolinea Patrizia Gambarini, comandante della Polizia provinciale "la prima giornata di caccia si è svolta regolarmente con un sostanziale rispetto delle norme stabilite dal calendario venatorio. Le sanzioni emesse sono state in tutto tre, per il mancato utilizzo dell’indumento ad alta visibilità, per la mancanza della distanza da strade e abitazioni e per il superamento del numero di cani consentiti". Le zone in cui sono state comminate le sanzioni sono state nella Bassa, nel Carpigiano e a Fiorano. "Nella giornata, inoltre, sono arrivate alla sala operativa 25 chiamate, che abbiamo preso in carico e verificato".

La Polizia provinciale ricorda che il mancato rispetto della distanza di sicurezza di 150 metri tra le postazioni e 150 metri dalle zone di protezione e ripopolamento.