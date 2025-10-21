Controlli sui mezzi pesanti. Sanzionato il 75% dei camionisti

Si intensifica l’attività della Polizia Locale di Formigine sul tema della sicurezza stradale con un’attenzione particolare ai controlli sui mezzi pesanti, e i riscontri non raccontano un contesto incoraggiante. "La finalità è sempre quella della tutela della sicurezza nelle nostre strade, sulle quali dobbiamo cercare di far circolare tutti nel rispetto delle regole al fine di prevenire incidenti- ha detto la comandante della Polizia Locale formiginese Susanna Beltrami.

Il 75% dei mezzi controllati ha infatti evidenziato problematiche che hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative".

In un caso il conducente aveva la carta di qualificazione (la patente dell’autotrasportatore) scaduta mentre nella maggior parte dei casi le irregolarità erano legate al mancato rispetto dei tempi di riposo. Uno dei conducenti controllati è stato colto alla guida con il cronotachigrafo in posizione OUT, funzione che dovrebbe essere attivata solo in caso di tragitti (brevi) all’interno di un’area privata di cantiere o di proprietà della ditta presso cui lavora o è diretto il mezzo. Il periodo di guida in modalità OUT non viene di fatto considerato tempo di lavoro, ed è attivato quando ci si deve spostare all’interno di aree private o di cantiere, ma gli agenti hanno accertato che negli ultimi tre giorni questa modalità fosse stata attivata per molto tempo e per lunghe percorrenze, alcune delle quali a velocità (90 km/h) non riconducibili a contesti privati. Sono scattate quindi le relative sanzioni.

s.f.