Controllo di vicinato, cento gruppi. Coinvolti più di 2mila cittadini: "Prezioso aiuto contro i reati"

Oltre 100 controlli di vicinato per più di 2mila cittadini coinvolti. Entusiasmo in Comune per il numero di residenti che contribuiscono al presidio del territorio.

Nel dettaglio, sono stati dieci i gruppi di Controllo di Vicinato creati nel 2024, portando a 102 il numero totale delle formazioni costituite a Modena da quando, nel 2016, il Comune lanciò il progetto di sicurezza basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati.

Ai gruppi, che oggi contano complessivamente circa 2.200 membri, è andato il ringraziamento dell’amministrazione comunale in occasione di un incontro al comando di polizia locale di via Galilei, in presenza dell’assessora Alessandra Camporota, Annalisa Giunti, vicaria del comandante della polizia locale, Franco Busi commissario del Comando e Barbara Trovato responsabile dell’Ufficio controllo di comunità.

Nel corso dell’iniziativa, che ha permesso di fare il punto sul progetto, è stato consegnato ai coordinatori dei gruppi che partecipano al Controllo di vicinato un attestato di ringraziamento "per la preziosa collaborazione con le forze di polizia, confermando quanto sia importante la partecipazione attiva e la solidarietà tra cittadini, al fine di promuovere la sicurezza urbana nel territorio della nostra comunità".

Negli anni l’attività del Controllo di vicinato, anche attraverso periodici incontri di formazione promossi dall’amministrazione comunale, è andata sempre più qualificandosi, non più solo come prevenzione dei reati attraverso segnalazioni qualificate, che resta un ambito fondamentale, bensì come un contributo a 360 gradi per rendere più sicura e vivibile la città.

Il progetto, nello specifico, prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare la zona in cui si abita attraverso piccole attenzioni e azioni (come scambio di numeri di telefono e mail per contattarsi rapidamente, affacciarsi al suono di un allarme, segnalarsi anomalie mentre si svolgono attività quotidiane) che fanno sì che i molti occhi di chi abita nella zona rappresentino un deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere di illeciti come scippi, truffe e atti vandalici.

A oggi, sono sette i gruppi nel Quartiere 1; 25 nel Quartiere 2; 35 nel Quartiere 3 e 35 nel Quartiere 4. Nel portale web (www.comune.modena.it/servizi/polizia-locale/controllo-del-vicinato) sono consultabili l’elenco dei gruppi del controllo di Vicinato, la mappa aggiornata e il Protocollo d’intesa tra Comune e Prefettura che è anche uno degli strumenti del Patto per Modena Città Sicura.

r.m.