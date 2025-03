Controllo di vicinato: "Impegno che richiede grande responsabilitàà"

Cos’è il Controllo di Vicinato e a cosa serve, come si comunica e si gestiscono le chat del gruppo che sono sotto la responsabilità dei coordinatori, le Linee guida regionali. Sono alcuni degli argomenti affrontati nei tre incontri formativi con i coordinatori del Controllo di vicinato suddivisi per zone, che si stanno svolgendo in questi giorni al Comando della Polizia locale.

"È anche l’occasione per verificare chi effettivamente è disponibile a svolgere questo ruolo fondamentale di cittadinanza attiva ed è interessato a portare avanti un impegno che richiede responsabilità evitando ogni forma di strumentalizzazione politica", ha osservato l’assessora a Sicurezza urbana integrata, Polizia locale, Coesione sociale Alessandra Camporota in Consiglio Comunale.

L’assessora, che da inizio mandato ha incontrato in due occasioni i coordinatori (in ottobre e in dicembre) ha spiegato innanzitutto che il controllo di vicinato, o controllo di comunità, è nato per rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni, dando ai primi la possibilità di collaborare in modo attivo per la sicurezza con segnalazioni qualificate. "Il successo di un progetto di controllo di vicinato è dato dall’impegno a collaborare, ciascuno per i propri compiti: tra vicini, con la Polizie locale e con le istituzioni in generale. I cittadini diventano quindi sentinelle sul territorio per captare cosa potrebbe mettere a rischio la sicurezza. Una corretta collaborazione tra le parti è la chiave per il successo dell’iniziativa".

Camporota ha ricordato quindi quanto previsto dal disciplinare della Regione sul controllo di vicinato, declinando il codice di comportamento che ogni appartenente deve osservare: rispetto delle pari opportunità e delle differenze nelle chat in cui va promossa la partecipazione e il contributo di tutti e va evitato di creare allarme sociale, un utilizzo fuori misura della chat così come la promozione di se stessi o di attività commerciali o politiche. Norme riprese anche dalla Polizia Locale di Modena, in un disciplinare che, tra le altre regole, prevede che gli appartenenti al cdv non facciano un uso improprio della chat".