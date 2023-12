Controllo di vicinato, nuovo gruppo: "Grazie ai cittadini"

A Ca’ di Sola è nato un nuovo gruppo di controllo di vicinato. A darne notizia è stata la stessa vicesindaca di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui (nella foto), che spiega: "Ringrazio i cittadini della frazione di Cà di Sola per aver accolto questa proposta e per l’impegno attivo.

L’idea è quella di promuovere sempre di più questo servizio, attraverso nuove iniziative e incontri per coinvolgere i cittadini e, in particolare, auspicherei anche i giovani. Perché i giovani possono avere una visione del territorio diversa e complementare rispetto a quella degli adulti.

Fondamentale la collaborazione con i cittadini, che ci consente di migliorare la sicurezza anche in termini di partecipazione da parte della popolazione.

Va ricordato che questa attività non si propone di sostituirsi alla polizia, ma di darle un aiuto, come segnalando auto o persone sospette, senza quindi mettere se stessi o altri in pericolo".

Il Controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia locale al fine di ridurre il verificarsi di ulteriori reati. Le famiglie, una volta manifestata la volontà tra vicini di costituire un gruppo in una determinata zona del territorio, nominano il loro coordinatore e si scambiamo numeri di telefono e indirizzi email per creare chat condivise (whatsapp ecc.), attraverso le quali segnalano poi eventuali anomalie nella propria zona alle forze dell’ordine.

