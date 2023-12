Contromano si schiantano poi fuggono

Viaggiavano contromano in autostrada. A causa della pericolosissima manovra hanno causato un incidente frontale ma il conducente, invece di fermarsi e prestare soccorso, al pari degli occupanti del mezzo si è dato alla fuga. Ora sono in corso serrate indagini da parte della polizia stradale di Modena Nord per individuarli. Lo schianto si è verificato ieri mattina, intorno alle 11 sull’Autostrada del sole, nel tratto di collegamento che da viale Virgilio conduce all’ingresso del casello di Modena Nord. Una ford Kuga, che viaggiava appunto in contromano, si è schiantata contro un’altra vettura, al cui volante si trovava un 58enne e nell’impatto è rimasta coinvolta anche una terza auto. A seguito del violento urto, però, sia il conducente che gli occupanti della Kuga si sono dati alla repentina fuga oltrepassando il guardrail. Sul posto sono accorsi subito gli agenti della polizia stradale di Modena Nord con più pattuglie, insieme ai sanitari del 118. Il 58enne a bordo dell’altro mezzo ha riportato diverse lesioni nello schianto ed è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara per le necessarie cure. Ora sono in corso le indagini dei poliziotti per individuare i fuggitivi e saranno effettuati accertamenti sulla vettura abbandonata dove non si esclude potessero essere custoditi oggetti legati ad altri reati.

E’ possibile, infatti, che il pirata della strada, così come gli occupanti avessero in precedenza commesso furti e e avessero nascosto la refurtiva nell’abitacolo ma, appunto, gli accertamenti sono ora in corso.