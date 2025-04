Contromossa Coop, firme per la nuova sede

Clamorosa "contromossa" di Coop Alleanza 3.0 nell’ormai annosa questione del nuovo supermercato Coop, che dovrebbe sorgere tra la circonvallazione e via Per Sassuolo. Il colosso della Grande Distribuzione ha infatti annunciato, tramite una nota ufficiale, l’avvio da oggi di una raccolta firme tra la popolazione, per chiedere ai cittadini se vogliono o no un nuovo supermercato Coop "in una nuova sede più moderna, accessibile e funzionale". Insomma, di fatto una risposta speculare all’iniziativa intrapresa un anno e mezzo fa dal Comitato No nuova Coop, che aveva raccolto in pochi mesi 3.063 firme per dire no al progetto. Ora, appunto, la stessa Coop Alleanza 3.0 vuole evidentemente valutare quanti effettivamente sono disposti a sottoscrivere l’iniziativa di un nuovo supermercato in una nuova sede.

"Coop Alleanza 3.0 avvia una raccolta firme – recita la nota - per chiedere lo spostamento del proprio punto vendita di Vignola, attualmente situato presso il Centro Commerciale "I Ciliegi", in una nuova sede più moderna, accessibile e funzionale. Da oltre 40 anni, dallo storico supermercato di via di Mezzo, la Cooperativa serve le esigenze della comunità di Vignola e di oltre 12mila socie e soci che qui risiedono. Nel tempo, il negozio è stato ripetutamente adeguato e rinnovato, ma la sua attuale collocazione risulta oggi non più adeguata agli standard che Coop Alleanza 3.0 intende garantire ai suoi Soci e consumatori. Per individuare soluzioni sostenibili, compatibili con la pianificazione territoriale e rispondenti alle necessità della comunità, a lungo la Cooperativa ha lavorato a stretto contatto con le amministrazioni locali e l’acquisto dell’area idonea, situata all’angolo con via per Sassuolo e in prossimità della circonvallazione, risale al 2015.

Lo spostamento del punto vendita in questa nuova collocazione porterebbe numerosi benefici alla città di Vignola, tra cui: un supermercato più ampio, moderno e funzionale, con un’offerta più ricca e in grado di rispondere meglio alle esigenze di Soci e consumatori; una viabilità più scorrevole, grazie alla riduzione del traffico attorno all’area dei Ciliegi e alla disponibilità di un parcheggio più ampio; nuovi spazi per la comunità, grazie alla ventennale cessione gratuita dell’intero primo piano del Centro Commerciale "I Ciliegi", nel quale l’Amministrazione Comunale potrà realizzare servizi e spazi a disposizione dei cittadini. Nonostante i numerosi sforzi della Cooperativa - prosegue la nota - il progetto di spostamento del negozio non si è ancora concretizzato.

Nel frattempo, nuove strutture di vendita sono sorte sul territorio e il punto vendita di un’altra insegna ha già aperto proprio di fronte all’area individuata per la nuova Coop (Aldi, ndr). Per questo Coop Alleanza 3.0 chiede il supporto dei soci e della comunità locale…

Oltre che nel negozio di Vignola, è possibile dare la propria adesione all’iniziativa presso i negozi di Spilamberto e Castelfranco Emilia. A Modena è possibile firmare al Grandemilia, ai Portali, ai Gelsi e a Specialcoop".

Marco Pederzoli