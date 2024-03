Contursi candidata del centrodestra: "Pronti a dare una svolta al paese"

Ieri mattina le forze di centro destra si sono ritrovate nella sala Mago Merlino per presentare la propria candidata a sindaco di Nonantola, per le amministrative dell’8 e 9 giugno. Monica Contursi, questo il nome, è la prima a uscire allo scoperto, sbaragliando tutti gli altri concorrenti. Insegnante di 51 anni è l’espressione della lista civica ‘Nonantola al Centro’ che racchiude al suo interno Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Popolo della Famiglia, con l’appoggio della lista di Fratelli d’Italia. Contursi, che si propone come un’alternativa moderata e concreta per "dare una svolta politica a Nonantola, cercando di infrangere un feudo storico della sinistra", ha illustrato i principali punti del proprio programma: maggior attenzione al territorio, scuola, politiche giovanili, imprenditoria, anziani e sicurezza. "Non siamo qui per fare una rivoluzione o distruggere un sistema – ha dichiarato Contursi – ma per far comprendere a tutti i nonantolani che esiste una realtà diversa e nuove opportunità per governare il paese. M’impegno a garantire maggiore prevenzione e cura alle zone soggette a dissesto idrogeologico per scongiurare il ripetersi di eventi catastrofici come l’alluvione del 6 dicembre 2020".

La squadra di ‘Nonantola al Centro’ pone l’accento anche sulle politiche giovanili e l’attenzione agli imprenditori che desiderino investire in zona: "Ci proponiamo di offrire maggior ascolto e coinvolgimento ai giovani organizzatori di eventi per ravvivare la città – ha sottolineato Giammarco Nardini, rappresentante dei giovani di NaC –. Ci impegniamo inoltre a garantire massima apertura per i privati e gli imprenditori, al fine di rendere Nonantola nuovamente un polo attrattivo per chi vuole fare impresa".

Nella lista anche Pino Casano, consigliere uscente di Forza Italia: "La nostra è sempre stata un’opposizione costruttiva, ora vogliamo fare un salto di qualità come maggioranza". Grande architetto della squadra di NaC è Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia: "Mentre noi oggi siamo qui a presentare una squadra forte e coesa, a sinistra vediamo nuovamente confusione e indecisione; elementi che hanno caratterizzato l’ultima legislatura di Nonantola, nella quale si sono alternate le più variegate maggioranze a seconda del tema da votare". Tra i presenti anche anche Francesco Bellentani, volto storico della Lega, che correrà assieme alla nuova lista locale.

Gian Luigi Casalgrandi