Convegno internazionale

Il dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore ospita oggi e domani il convegno finale del progetto Far 2021 ’Innovative and Inclusive Academia’, sostenuto dalla Fondazione Modena e attualmente coordinato da Tindara Addabbo. Il convegno ha l’obiettivo di condividere i risultati del progetto di ricerca Far Mission Oriented “Innovative and Inclusive Academia” sul concetto di inclusione nei processi di insegnamento e apprendimento in ambito accademico. L’intera giornata di venerdì 20 ottobre sarà dedicata all’analisi delle strategie didattiche innovative e inclusive, con particolare riferimento al Team Based Learning e al suo impatto sulle disuguaglianze di genere e intersezionali e sulla qualità dei processi di apprendimento e partecipazione degli studenti e studentesse con disabilità, DSA e altri bisogni educativi speciali. Nel pomeriggio di oggi Tindara Addabbo e Antonella Lotti presenteranno gli obiettivi del progetto di ricerca. A ripercorrere i risultati delle diverse fasi del progetto saranno componenti del gruppo di ricerca, provenienti da diversi dipartimenti dell’Ateneo, confrontandosi sulla didattica inclusiva nelle università, le attività formative e il loro impatto sia su docenti che sulle diverse dimensioni dell’apprendimento, con la partecipazione del Delegato del Rettore Giacomo Cabri coordinatore del Gruppo di Lavoro Faculty Development dell’Ateneo.