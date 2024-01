Convegno su Mariupol: "Presidio in piazza contro il convegno che inneggia a Putin"

Dopo la concessione della sala del Comune per la conferenza ’Rinascita di Mariupol’ organizzata dall’associazione culturale Russia–Emilia Romagna, i Radicali Italiani, Radicali Modena e diverse associazioni ucraine modenesi e di tutta Italia scenderanno in piazza il 20 gennaio a Modena (alle 15-Piazza Mazzini) per dire "basta alla propaganda del Cremlino in Italia e promuovere la solidarietà internazionale in difesa dei valori di libertà e democrazia. Quella è un’associazione che si schiera apertamente con la propaganda del regime di Putin".

Ci permettiamo di ricordare, scrivono i radicali, "che la città Ucraina di Mariupol è stata occupata, bombardata e brutalmente distrutta: case, ospedali, scuole, teatri sono stati rasi al suolo, con una drammatica perdita di vite umane. Una tragedia che ha un solo responsabile: la Federazione Russa".

Anche il presidente di Italia Viva Modena Franco Maria Tonelli pone due interrogativi: "La prima domanda è rivolta all’amministrazione comunale di Modena: ritenete una scelta giusta concedere una sala del comune di Modena per un’iniziativa di propaganda filo russa e filo putiniana? La seconda domanda è rivolta alle forze di opposizione in consiglio comunale e soprattutto al Movimento Cinque Stelle di Modena: invece di perdere tempo a organizzare manifestazioni e flash mob conto l’installazione del finto carro armato natalizio di piazza XX Settembre, organizzeranno qualcosa contro una iniziativa di propaganda della Federazione Russa, un paese che utilizza i carri armati veri per invadere l’Ucraina?".

Per Alberto Bosi di Alternativa popolare "più che non concedere la sala civica, agli organizzatori dell’iniziativa filo-russa vorrei ricordare che invadere militarmente altri Stati uccidendo decine di migliaia di persone inermi per le semplici mire di potere del suo Presidente non ha nulla di lodevole e nulla da celebrare. Si tratta solamente e semplicemente di atti criminali da contrastare in ogni modo possibile e bene fa il governo Italiano a schierarsi con la Nato per difendere l’Ucraina".

Lo stesso ex ministro Carlo Giovanardi di Popolo e Libertà ritiene "politicamente e moralmente inaccettabile che l’amministrazione comunale di Modena abbia concesso una sala pubblica ad una associazione filorussa per celebrare la ricostruzione, da parte degli occupanti russi, del teatro a Mariupol in cui persero la vita intere famiglie ucraine".

Mentre per Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia è "inaccettabile che tra i relatori ci sia chi rispondeva al post del Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni che condannava con fermezza l’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina inneggiando all’odio e scrivendo testualmente ‘Meritate la ghigliottina voi e tutti i sostenitori del Regime Ucraino’. Altrettanto inaccettabile che non ci sia stato un intervento da parte del sindaco Muzzarelli volto alla revoca dell’autorizzazione dell’utilizzo della sala, procedendo nella consapevolezza del mancato rispetto dell’Articolo 3 del regolamento che, alla voce dei criteri di autorizzazione, richiede la sottoscrizione dei valori della Costituzione che, evidentemente, per chi augura la morte pubblicamente non sono fondamentali".