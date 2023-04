Convegno sul parco della Resistenza

Il parco campagna della Resistenza, tra vecchie e nuove funzioni, evocazione storica e biodiversità è al centro del convegno in programma venerdì dalle 15 alle 19, nella sala conferenze della palazzina Pucci (largo Pucci 40). Il convegno è promosso dal Comune nell’ambito del percorso per la riqualificazione del parco che, in questa prima fase che si sta concludendo, ha visto il coinvolgimento di enti e associazioni ambientali, agricole e di esperti entomologi.

L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati ed è riconosciuto come corso di aggiornamento per gli Ordini degli Architetti e degli Agronomi e forestali, per i periti agrari e i periti agrari laureati, per agrotecnici e agrotecnici laureati.

Dopo l’introduzione dell’assessora all’Ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi e di Lucio Saltini, presidente del Gruppo modenese di scienze naturali, la prima parte del convegno, moderata da Mauro Ferri, sarà dedicata soprattutto alla biodiversità.