Convegno sulla celiachia. Buon successo alla Rocca

Bilancio positivo per il convegno sulla celiachia di sabato scorso in Rocca. I professionisti di Endoscopia e Gatroenterologia dell’Ausl, Tommaso Gabbani e Valentina Zadro, hanno illustrato i percorsi di presa in carico dei pazienti attraverso gli strumenti di telemedicina. Dal convegno è emerso che la necessità di un cambiamento culturale è sentita quanto quella del progresso in campo sanitario". Il Comune spiega inoltre che: "In Italia ci sono 250mila persone a cui è stata diagnosticata la malattia".