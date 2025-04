Convegno sulla mobilità del futuro. Borse di studio per il Meucci

Spicca l’istituto Meucci di Carpi tra le scuole che hanno partecipato al convegno ‘Verso la mobilità del futuro’ che si è svolto a Modena. Sono state consegnate le borse di studio tra Modena e Carpi, alla presenza di Antonio Tempesta, Amministratore Unico Aciservice Modena, ed Elettra Gardi, presidente Lions Club Modena Estense, e il Meucci è arrivato primo, sia come scuola che a livello di classi; a seguire Corni, Guarini e IAL di Modena. Durante l’evento sono state rivolte a tutti gli studenti delle domande inerenti al tema trattato tramite apposita App creata da ACI Modena. Le prime due scuole, Meucci di Carpi e Guarini di Modena, con il punteggio migliore riferito a tempo e a numero di risposte esatte, hanno ricevuto ciascuno il premio di 3500 euro ciascuna, mentre le prime tre classi, Meucci e Corni e IAL di Modena hanno ricevuto 1000 euro ciascuna. I premi sono destinati a progetti o all’acquisto di materiale scolastico.

"Prestigiosi riconoscimenti che confermano l’attenzione del nostro istituto ai temi della sicurezza e della sostenibilità – afferma Viviana Valentini, dirigente scolastica del Meucci -. Un sentito ringraziamento all’ACI Service Modena s.r.l. e ai Lions Club Modena Estense per il supporto alla progettualità delle scuole e agli studenti e ai docenti per l’impegno profuso". Menzione particolare per la primaria Don Milani dell’Istituto Carpi 3: i bambini al convegno hanno avuto l’opportunità di approfondire il tema della mobilità e del rispetto delle regole, ponendosi domande e allo stesso tempo trovando soluzioni innovative ‘ecologiche e anche divertenti’ per migliorare qualità di vita e mobilità quotidiana di tutti.