Convegno sull'Appennino: Ristori, Decreti e Sestola

Oggi pomeriggio, si parlerà di ristori per i Comuni montani dell’Appennino Emiliano Romagnolo e del decreto emanato dal ministero del Turismo per incrementare la competitività e sostenibilità nel settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica. L’evento, organizzato dal Consorzio Stazione invernale del Cimone e dal Consorzio albergatori Cimone Holiday, in collaborazione con i quattro comuni del comprensorio, patrocinato della Provincia di Modena, si terrà nella Sala conferenza del Castello di Sestola, con inizio alle 17,30. Dopo l’introduzione da parte di Luca Biolchini, presidente del Consorzio albergatori Cimone Holiday, interverranno Andrea Corsini, assessore regionale a Turismo, Trasporti e Commercio, Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano, Fabio Magnani, sindaco di Sestola, Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto, Daniela Contri, sindaco di Riolunato. Concluderà i lavori Luciano Magnani, presidente Consorzio Stazione invernale del Cimone. Moderatore sarà Beppe Boni, editorialista de Il Resto del Carlino.

w. b.