Convenzione tra Riacef e Fiamme gialle

Riacef, poliambulatorio di fisiokinesiterapia attivo da oltre quarant’anni nel territorio modenese, ha siglato una convenzione con la Guardia di Finanza. Alla cerimonia della firma per Riacef ha partecipato Giuliano Sacchi, in rappresentanza della Guardia di Finanza il Colonnello Gianluca Capecci, comandante provinciale di Modena; il luogotente Carica speciale Vincenzo Settanni e il luogotente Vincenzo Lepore.

"L’accordo prevede condizioni economiche agevolate per il personale del Corpo, in servizio e in congedo, la convenzione è dedicata anche ai loro familiari, relativamente ai trattamenti erogati dalla struttura sanitaria dove il paziente sarà seguito a 360 gradi durante il suo percorso riabilitativo". Nella convenzione rientrano trattamenti fisioterapici, riabilitazione in piscina e palestra e visite specialistiche.

La convenzione ha l’obiettivo "di promuovere e facilitare l’accesso alle cure fisioterapiche e riabilitative da parte del personale della Guardia di Finanza, riconoscendo l’importanza del benessere fisico nella tutela della salute e nella prevenzione".