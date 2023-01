Conversazione su Formiggini

Sabato prossimo, alle 17, al Centro culturale teatro Guiglia di via Rismondo 73 a Modena, si svolgerà l’incontro ’Conversazione su Angelo Fortunato Formiggini: la battaglia di un editore anticonformista nelle spire del fascismo. La marcia sulla Leonardo. Le leggi razziali. Il tragico suicidio’, a cura di Mariano Brandoli e Roberto Vaccari. Si tratta di un appuntamento promosso dal Comitato provinciale di Modena dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, dalla locale sezione dell’associazione Mazziniana Italiana e della Fiap di Modena - Federazione italiana associazioni Partigiane. Nell’occasione l’editore Elis Colombini distribuirà un opuscolo di recente pubblicazione dedicato a vita, opere e luoghi che contraddistinsero la parabola esistenziale dell’editore che si suicidò gettandosi dalla Ghirlandina il 29 novembre 1938 per protestare contro le disumane leggi razziali promulgate da Mussolini.

s.l.