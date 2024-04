"Convivenza difficile, ma separarli è sbagliato"

Etnie diverse, lingue diverse, culture diverse e tradizioni diverse che a volte si intrecciano, ma altre si scontrano. Non è certo facile garantire un equilibrio perfetto all’interno dell’ex studentato delle Costellazioni: è intuibile quanto già possa essere difficile raggiungere una convivenza civile e pacifica tra i migranti, ovvero gli stranieri accolti nel circuito di accoglienza. Ma gli stessi, oltre duecento, devono riuscire a convivere pacificamente anche con le altre persone che vivono all’interno dell’ex studentato. Domenica, infatti, lo ‘scontro’ si è generato tra un ‘esterno’ all’accoglienza e un gruppo di migranti. "Ci sono gli ospiti del centro di accoglienza, ci sono i residenti e ci sono altre famiglie gestite dai servizi", spiega Giorgia Bartoli, coordinatrice del Centro di accoglienza straordinario di Modena di via Costellazioni, gestito da L’Angolo.

Gli ospiti gestiti dalla Coop sono dal secondo all’ottavo piano: ovviamente si tratta di spazi in cui convivono persone di etnie diverse ma che parlano anche lingue diverse. Sono invitati nella logica del centro di accoglienza a condividere gli spazi comuni: cucine, lavanderie e a organizzare turni di pulizia che li vedano di volta in volta tutti coinvolti. "È chiaro che utilizzare spazi comuni quando non ci si conosce e non si parla la stessa lingua può generare delle tensioni", spiega. "Ma il compito della cooperativa è proprio quello di cercare di costruire l’armonia tra persone che parlano lingue diverse attraverso un codice unico, quello della lingua italiana che tutti devono imparare all’interno del percorso e imparando la condivisione, nello spirito dell’accoglienza. Questo nel 99 per cento dei casi funziona. Una volta su cento può ingenerare delle tensioni: quando funziona tutto bene ovviamente non si ha visibilità, quando le cose non funzionano si ha l’attenzione rivolta da parte di tutti". Secondo la coordinatrice della cooperativa, ‘separare’ gli accolti in palazzi diversi non sarebbe funzionale. "Costellazioni è un centro collettivo ma abbiamo anche tanti appartamenti tra Modena e Provincia. Quello che la storicità del servizio ci ha dimostrato è che il centro collettivo si dimostra estremamente funzionale soprattutto per i nuovi arrivi: sono persone che neanche noi conosciamo e che hanno a disposizione nello stesso piano tutti i servizi che offre la cooperativa: assistenza sociale, psicologica, operatori legali, i mediatori linguistici, l’ambulatorio medico, l’infermeria".

v.r.